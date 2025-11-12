Як повідомили у міській адміністрації, перекриття руху транспорту у Полтаві необхідне для безпечного виконання робіт.

У Полтаві перекриють рух транспорту через заплановані роботи на дорогах цього міста, тому варто знати, де можна буде зіткнутися з незручностями, пише Politeka.net.

Про це йдеться у прес-службі міської ради.

11 листопада виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення про тимчасове повне перекриття руху транспорту у Полтаві на вулиці Володимира Івасюка. Обмеження діятиме до 7 грудня і пов’язане з масштабними роботами, спрямованими на підвищення енергоефективності міської системи теплопостачання.

Як повідомили у міській адміністрації, перекриття руху транспорту у Полтаві необхідне для безпечного виконання робіт зі встановлення сучасної когенераційної установки для підприємства «Полтаватеплоенерго». Це обладнання дозволить виробляти не лише теплову, а й електричну енергію, що забезпечить більш економічну та екологічну роботу підприємства.

Роботи проводяться у межах реконструкції котельні «Левада-3» — одного з важливих об’єктів міської тепломережі, який забезпечує теплопостачання значної частини житлових будинків Полтави. Під час монтажу та підключення установки на ділянці дороги буде організовано необхідне огородження, попереджувальні знаки та забезпечено безпечний рух пішоходів.

Водіям варто заздалегідь планувати маршрути в об’їзд вулиці Володимира Івасюка та поставитися з розумінням до тимчасових обмежень. Після завершення робіт проїзну частину обіцяють повністю відновити, а прилеглу територію — упорядкувати.

Зазначимо, що модернізація об’єкта є частиною ширшої програми з оновлення теплової інфраструктури Полтави, спрямованої на зменшення споживання енергоресурсів та підвищення якості послуг для мешканців міста.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: як воно вплине на домогосподарства.