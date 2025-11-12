Как сообщили в городской администрации, перекрытие движения транспорта в Полтаве необходимо для безопасного выполнения работ.

В Полтаве перекроют движение транспорта из-за запланированных работ на дорогах этого города, поэтому стоит знать, где можно будет столкнуться с неудобствами, пишет Politeka.net.

Об этом идет речь в пресс-службе городского совета.

11 ноября исполнительный комитет городского совета принял решение о временном полном перекрытии движения транспорта в Полтаве на улице Владимира Ивасюка. Ограничение будет действовать до 7 декабря и связано с масштабными работами по повышению энергоэффективности городской системы теплоснабжения.

Как сообщили в городской администрации, перекрытие движения транспорта в Полтаве необходимо для безопасного выполнения работ по установке современной когенерационной установки для предприятия «Полтаватеплоэнерго». Это оборудование позволит производить не только тепловую, но и электрическую энергию, что обеспечит более экономичную и экологичную работу предприятия.

Они проводятся в рамках реконструкции котельной «Левада-3» — одного из важных объектов городской теплосети, обеспечивающего теплоснабжение большого числа жилых домов Полтавы. При монтаже и подключении установки на участке дороги будет организовано необходимое ограждение, предупредительные знаки и обеспечено безопасное движение пешеходов.

Водителям следует заранее планировать маршруты в объезд улицы Владимира Ивасюка и отнестись с пониманием временных ограничений. После завершения проезжую часть обещают полностью восстановить, а прилегающую территорию упорядочить.

Напомним, что модернизация объекта является частью более широкой программы по обновлению тепловой инфраструктуры Полтавы, направленной на уменьшение потребления энергоресурсов и повышение качества услуг для жителей города.

