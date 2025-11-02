Графік відключення води на тиждень з 3 по 9 листопада у Дніпрі передбачає неприємності для окремих місцевих жителів.

Графік відключення води на тиждень з 3 по 9 листопада у Дніпрі стосується приватного сектору Амур-Нижньодніпровського району, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті КП «Дніпроводоканал» ДМР, графік відключення води на тиждень з 3 по 9 листопада у Дніпрі актуальний для абонентів, що мають значну заборгованість за комунальні послуги та не вжили заходів для її погашення.

Графік відключення води на тиждень з 3 по 9 листопада у Дніпрі передбачає заходи з обмеження водопостачання на таких вулицях:

Берегова (борг 11 970,44 грн, 1 абонент), Прохолодна (92 591,89 грн, 3 абоненти), Підвітряна (7 505,14 грн, 1 абонент), Лебединська (51 243,79 грн, 2 абоненти), Таванська (188 155,38 грн, 3 абоненти), Верстова (33 572,15 грн, 1 абонент).

Шосейний (17 681,48 грн, 1 абонент), Олександра Потебні (87 548,05 грн, 3 абоненти), Ольвійська (71 639,02 грн, 2 абоненти), Промислова (12 028,78 грн, 1 абонент), Роздільна (55 850,29 грн, 2 абоненти).

Сержа Лифара (11 179,77 грн, 1 абонент), Симиренківська (25 050,45 грн, 2 абоненти), Торговельна (15 155,77 грн, 1 абонент), Фастівська (61 845,45 грн, 1 абонент), Федора Вовка (18 219,63 грн, 1 абонент).

Індустріальна (9 889,03 грн, 1 абонент), Євгена Вирового (23 764,06 грн, 1 абонент), Просвітянська (10 803,84 грн, 1 абонент), Радистів (10 007,91 грн, 1 абонент), Ясельна (105 029,45 грн, 5 абонентів).

Загальна сума боргу за адресами, що потрапили до списку на відключення, складає 920 731,77 грн. Для уникнення обмеження постачання КП «Дніпроводоканал» радить погасити борг повністю або укласти договір реструктуризації.

