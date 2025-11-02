Жителі Дніпропетровської області мають бути готовими до графіка відключення газу на листопад, який принесе тимчасові побутові незручності.

Графік відключення газу на листопад у Дніпропетровській області вже оприлюднили, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті місцевої філії "Газмережі", причиною планових зупинок постачання стане проведення ремонтних і профілактичних робіт на газових мережах.

У межах графіка відключення газу на листопад у Дніпропетровській області газопостачання тимчасово припинять у кількох районах Дніпра та навколишніх населених пунктах.

У самому Дніпрі без блакитного палива на певний час залишаться мешканці кількох адрес. Зокрема, 4.11 обмеження заплановане на вулиці Європейській, 7, 7а. Наступного дня, 5.11, без постачання будуть мешканці на Виконкомівській, 24а.

А 11.11 планується зупинка подачі блакитного палива на вулиці Орловській, 24, 24а. Місцевих жителів закликають бути готовими до певних незручностей у звʼязку із графіком відключення газу на листопад у Дніпропетровській області.

Окрім обласного центру, обмеження охоплять і район. У селі Пашена Балка 4.11 тимчасово зупинять подачу блакитного палива на вулиці Східній у будинках 24, 25, 27, 29, 33, 34, 39, 45, 53, 53а та 53б.

Роботи триватимуть до завершення перевірки та підтвердження безпечності системи. За інформацією фахівців з місцевої філії "Газмережі", такі заходи необхідні для стабільної роботи мережі та попередження можливих аварійних ситуацій.

Після завершення ремонтів подачу відновлять поступово, із дотриманням усіх технічних вимог. Важливо дочекатися офіційного повідомлення від постачальника про завершення робіт, перш ніж користуватися газовими приладами.

