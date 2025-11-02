Робота для пенсіонерів у Черкаській області вже давно перестала бути рідкістю, тому розповідаємо про доступні пропозиції від роботодавців.

Робота для пенсіонерів у Черкаській області охоплює багато сфер, повідомляє Politeka.

Серед оголошень на сайті work.ua є вакансія газорізальника з зарплатою від 21 000 до 25 000 гривень у Черкасах. Основні обов’язки включають порізку металопрокату за допомогою газового обладнання та дотримання виробничих норм і техніки безпеки.

Для цієї позиції важлива уважність, відповідальність і бажання навчатися. Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, соціальні гарантії та комфортні умови з графіком з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00.

Ще одна доступна пропозиція для тих, хто шукає роботу для пенсіонерів у Черкаській області - вакансія верстатника деревообробних верстатів у компанії ТОВ «ПРУДИВУС» в Умані.

Зарплата становить від 20 000 до 25 000 плюс премії в залежності від обсягу виробленої продукції. Основні завдання включають управління деревообробними верстатами, виготовлення деталей для меблів та забезпечення високої якості продукції.

Також є позиція столяра у ПрАТ «СМ-Україна» з зарплатою 21 000−33 000. Обов’язки включають виготовлення та обробку дерев’яних деталей, взаємодію з ручним і механічним інструментом, складання меблевих конструкцій та дотримання технологічних процесів.

Ці вакансії підтверджують, що робота для пенсіонерів у Черкаській області може бути різноманітною та високооплачуваною. Вона дозволяє залишатися активними, підтримувати соціальні контакти та отримувати фінансову стабільність.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкасах: українцям безкоштовно надають важливу послугу.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Черкаській області: у ПФУ попередили, коли українцям можуть відмовити у допомозі.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкасах: українців готові підтримати, що варто знати.