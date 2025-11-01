Першочергово грошову допомогу у Чернігівській області надають малозабезпеченим родинам, самотнім пенсіонерам, жінкам, які виховують дітей без підтримки.

Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області від міжнародних організацій надається громадянам, які постраждали внаслідок війни, пише Politeka.net.

Реалізацією програми займаються Міністерство соціальної політики України, Міністерство цифрової трансформації України та Програма розвитку ООН, за підтримки міжнародних донорів.

Отримати грошову допомогу у Чернігівській області можуть такі категорії громадян:

внутрішньо переміщені особи;

пенсіонери;

багатодітні родини;

люди з інвалідністю;

мешканці прифронтових або деокупованих територій;

особи, які втратили житло.

Першочергово фінансову підтримку надають малозабезпеченим родинам, самотнім літнім людям, жінкам, які виховують дітей без підтримки, а також сім’ям, де є діти з інвалідністю.

Інші організації, які надають грошову допомогу українцям у листопаді 2025 року:

ЮНІСЕФ;

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН);

Всесвітня продовольча програма ООН;

Міжнародний комітет Червоного Хреста;

Товариство Червоного Хреста України;

Red Rose CDS Limited;

благодійна організація «Людина в біді»;

Норвезька рада у справах біженців (NRC);

ACTED;

Handicap International;

Карітас Україна.

Як отримати грошову допомогу у Чернігівській області від міжнародних організацій

Фінансова підтримка надається вразливим категоріям населення переважно на три місяці, іноді з можливістю продовження до шести місяців. Виплати здійснюються на банківські рахунки або через відділення Укрпошти.

Щоб зареєструватися для отримання допомоги, громадянам слід уважно стежити за оголошеннями, які публікують благодійні організації на своїх сторінках у Facebook. Деякі організації надають посилання на онлайн-форми для реєстрації, інші приймають заявки лише офлайн, тож важливо дотримуватися інструкцій, зазначених у повідомленнях.

