Робота для пенсіонерів у Одеській області представлена вакансіями у харчовій сфері, торгівлі та доставці.

Робота для пенсіонерів у Одеській області охоплює різні напрямки, дозволяючи залишатися активними та отримувати стабільний дохід, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії публікує портал work.ua.

Серед пропозицій — посада кухаря у ДНЗ №15. До обов’язків входить приготування страв за меню, дотримання технологічних карт, санітарних норм та підтримання чистоти на харчоблоці. Пропонується повна зайнятість із п’ятиденним робочим тижнем, офіційне оформлення та зарплата 9 500 гривень. Кандидати повинні мати середню або професійно-технічну освіту за спеціальністю «кухар», досвід від одного року, медичну книжку, пунктуальність і охайність.

Також мережа «Обжора» запрошує пекарів, формувальників і тістомісів. Працівники займаються випіканням хлібобулочних виробів, контролем якості та дотриманням санітарних правил. Умови праці включають оплату від 18 000 до 28 600 гривень, гнучкий графік, обідню перерву, бонуси та знижки на товари. Досвід бажаний, але необов’язковий. Серед вимог — відповідальність, охайність і готовність працювати в колективі.

Крім цього, ресторанна мережа «Япіко» шукає кур’єра з власним автомобілем. Основне завдання — доставка замовлень та дотримання стандартів сервісу. Оплата передбачає 60 гривень за годину, 37 гривень за кожне замовлення, компенсацію пального та амортизації авто. Графік гнучкий 5/2, передбачені щоденна компенсація палива, безкоштовний обід, кімната для відпочинку, корпоративні бонуси та знижки для співробітників.

Отже, робота для пенсіонерів у Одеській області представлена вакансіями у харчовій сфері, торгівлі та доставці. Пропозиції гарантують офіційне оформлення, комфортні умови праці, гідний дохід і дозволяють старшому поколінню залишатися затребуваними та активними у повсякденному житті.

