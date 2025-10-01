Работа для пенсионеров в Одессе представлена ​​вакансиями в пищевой сфере, торговле и доставке.

Работа для пенсионеров в Одесской области охватывает разные направления, позволяя оставаться активными и получать стабильный доход, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии публикует портал work.ua.

Среди предложений должность повара в ДОУ №15. В обязанности входит приготовление блюд по меню, соблюдение технологических карт, санитарных норм и поддержание чистоты на пищеблоке. Предлагается полная занятость с пятидневной рабочей неделей, официальное оформление и зарплата 9500 гривен. Кандидаты должны иметь среднее или профессионально-техническое образование по специальности «повар», опыт одного года, медицинскую книжку, пунктуальность и опрятность.

Также сеть «Обжора» приглашает пекарей , формовщиков и тестомиссов. Работники занимаются выпеканием хлебобулочных изделий, контролем качества и соблюдением санитарных правил. Условия труда включают в себя оплату от 18 000 до 28 600 гривен, гибкий график, обеденный перерыв, бонусы и скидки на товары. Опыт желателен, но необязателен. Среди требований – ответственность, чистоплотность и готовность работать в коллективе.

Кроме того, ресторанная сеть «Япико» ищет курьера с собственным автомобилем. Основная задача – доставка заказов и соблюдение стандартов сервиса. Оплата предусматривает 60 гривен в час, 37 гривен за каждый заказ, компенсацию горючего и амортизации авто. График гибкий 5/2, предусмотрены ежедневная компенсация топлива, бесплатный обед, комната отдыха, корпоративные бонусы и скидки для сотрудников.

Итак, работа для пенсионеров в Одесской области представлена ​​вакансиями в пищевой сфере, торговле и доставке. Предложения гарантируют официальное оформление, комфортные условия труда, достойный доход и позволяют старшему поколению оставаться востребованными и активными в повседневной жизни.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Одесской области: в ПФУ предупредили, кому откажут в помощи.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: что нужно знать украинцам, которые ищут убежище.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе: что знать украинцам, которым необходима поддержка.