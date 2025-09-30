Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 2 по 3 жовтня в Дніпропетровській області.

Графік відключення світла з 2 по 3 жовтня в Дніпропетровській області застосовуватиметься в деяких населених пунктах внаслідок ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла з 2 по 3 жовтня в Дніпропетровській області. Через виконання ремонтних робіт на електрообладнанні введуть вже 2 жовтня 2025 року. Час: з 08:00 до 17:00.

Перерви в електропостачанні цього дня будуть в населеному пункті Жовті Води за адресами:

Березнева: 20, 22, 24, 24А, 26-40 (парні);

Заводська: 6, 7;

Івана Богуна: 1-27, 73;

Олеся Гончара: 16-26, 27-39, 41-49;

Вокзальний: 1-23;

Єдності: 1-16, 18, 20, 22, 24;

Західний: 1, 2, 2А, 3-22, 22А, 23-28;

Райдужний: 1-7;

Східний: 1-28;

Херсонеський: 1-15, 17-23, 23А.

Перерви в електропостачанні цього дня будуть також з 10:00 до 18:00 також у місті Надеждівка на вулицях:

Садова: 23, 24;

Шкільна: 1-5, 8-10, 14;

Садовий: 12-18 (парні), 19-21, 23-37 (непарні), 37А, 39-53 (непарні).

Крім цього вводяться обмеження у Дніпрі. Вони діятимуть з 6 до 18 години за адресами:

Братів Горобців: 55;

Павла Чубинського: 1, 2, 2А, 3, 5, 5А;

Макарова: 1, 1А, 1Б, 2, 27А;

пров. Листяний: 19А;

пров. Ялицевий: 1, 1А, 3, 5, 7.

3 числа, з 08:00 до 17:00 години без світла залишаться у місті Жовті Води на вул:

Донбасівська: 24-34 (парні), 35, 36, 38-48, 50-53, 55-65 (непарні), 69, 75;

Мостова: 21-35 (непарні), 38, 40, 42-55, 57, 58, 62, 68-74 (парні);

Поштова: 49-61 (непарні);

Данила Нечая: 1, 2А, 3-5, 7-14, 16-22;

Донбасівська: 1-4, 6-16, 18-23, 25-33;

Набережна: 1А, 3-5, 7-12, 15, 16, 18-21, 23-27, 30-34, 37, 39, 43;

Кооперативна: 31-47, 84, 86, 88, 92-100, 104, 112-118 (парні), 124, 126;

Григорія Сковороди: 1, 2-8, 12-30, 34, 38, 44-60, 64;

Жовторічанська: 5;

Калинова: 2, 3, 8, 16;

Поштова: 1-3, 5-8, 10-16, 18-20, 22-33, 35-42, 44-48, 50, 52, 54;

Ярова: 2;

Волошкова: 2-5, 7-19;

Наукова: 1-9, 11, 13-19.

