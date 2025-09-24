Робота для пенсіонерів у Одеській області гарантує комфортні умови, стабільний дохід і можливість залишатися корисними та активними у повсякденному житті.

Робота для пенсіонерів у Одеській області пропонує вакансії у різних сферах та дозволяє залишатися активними і отримувати стабільний дохід, повідомляє Politeka.

ДНЗ №15 шукає кухаря. Потрібно готувати страви за меню, дотримуватися технологічних карт і санітарних норм, підтримувати чистоту на харчоблоці. Пропонують повну зайнятість, п’ятиденний тиждень, зарплату 9 500 гривень і офіційне оформлення. Для кандидатів важливі середня або професійно-технічна освіта за фахом «кухар», досвід від одного року, медична книжка, пунктуальність і охайність.

Мережа «Обжора» набирає пекаря, формувальника та тістоміса. Завдання — випікання хлібобулочних виробів, контроль якості та дотримання санітарних вимог. Працівникам пропонують оплату від 18 000 до 28 600 гривень, гнучкий графік, обідню перерву, знижки на товари та бонуси. Досвід бажаний, але не обов’язковий. Важливі відповідальність, охайність і командна робота.

Ресторанна мережа «Япіко» шукає кур’єра з власним авто. Основне завдання — доставка замовлень, сервіс для клієнтів і своєчасна доставка. Оплата включає 60 гривень погодинно, 37 гривень за замовлення, компенсацію пального та амортизації авто. Гнучкий графік 5/2, щоденна компенсація палива, безкоштовний обід, кімната для відпочинку, корпоративні знижки та бонуси для співробітників.

Отже, робота для пенсіонерів у Одеській області охоплює кухарські, торгові та кур’єрські посади, гарантує комфортні умови, стабільний дохід і можливість залишатися корисними та активними у повсякденному житті.

Джерело: work.ua

