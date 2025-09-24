Работа для пенсионеров в Одесской области гарантирует комфортные условия, стабильный доход и возможность оставаться полезными и активными в повседневной жизни.

ДУЗ №15 ищет повара . Нужно готовить блюда по меню, соблюдать технологические карты и санитарные нормы, поддерживать чистоту на пищеблоке. Предлагают полную занятость, пятидневную неделю, зарплату 9500 гривен и официальное оформление. Для кандидатов важны среднее или профессионально-техническое образование по специальности «повар», опыт от одного года, медицинская книжка, пунктуальность и аккуратность.

Сеть «Обжора» набирает пекаря , формовщика и тестомисса. Задача – выпекание хлебобулочных изделий, контроль качества и соблюдение санитарных требований. Работникам предлагают оплату от 18 000 до 28 600 гривен, гибкий график, обеденный перерыв, скидки на товары и бонусы. Опыт желателен, но не обязателен. Важны ответственность, аккуратность и командная работа.

Ресторанная сеть «Япико» ищет курьера с личным авто. Основная задача – доставка заказов, сервис для клиентов и своевременная доставка. Оплата включает 60 гривен почасово, 37 гривен за заказ, компенсацию горючего и амортизации авто. Гибкий график 5/2, ежедневная компенсация топлива, бесплатный обед, гостиная, корпоративные скидки и бонусы для сотрудников.

Итак, работа для пенсионеров в Одесской области охватывает поварские, торговые и курьерские должности, гарантирует комфортные условия, стабильный доход и возможность оставаться полезными и активными в повседневной жизни.

Источник: work.ua

