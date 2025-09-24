Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві надаються в межах проєкту «Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни територіях України», повідомляє Politeka.

Розподіл організовує благодійний фонд Карітас Полтава, а брати участь у програмі можуть внутрішньо переміщені особи, які переїхали до громади не пізніше 60 днів тому та відповідають критеріям вразливості.

Серед отримувачів допомоги – люди з інвалідністю першої, другої та третьої групи, а також особи з дитячою інвалідністю. Підтримка також надається громадянам із тяжкими захворюваннями, що потребують значних витрат на лікування, та літнім людям від 60 років, які потребують соціальної та фінансової допомоги. Участь можуть взяти одинокі батьки і матері, що виховують дітей без партнера, опікуни неповнолітніх і недієздатних осіб, багатодітні сім’ї з трьома та більше дітьми, вагітні жінки та матері з дітьми до трьох років.

Допомога надається домогосподарствам, які втратили стабільний дохід через війну, що дозволяє адресно підтримувати тих, хто найбільше цього потребує. Для отримання безкоштовних продуктів для пенсіонерів в Полтаві необхідно попередньо зареєструватися та підготувати пакет документів, серед яких паспорт, ідентифікаційний код та довідка внутрішньо переміщеної особи. Якщо подає заяву родина, потрібно надати документи всіх членів, які потребують допомоги.

Реєстрація та отримання продуктів відбувається з урахуванням графіку виїздів мобільної групи. Організатори закликають уважно стежити за розкладом, щоб вчасно скористатися підтримкою та забезпечити доступ до допомоги тим, хто цього найбільше потребує.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: з якою неприємністю зіткнулися українці.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області: хто може розраховувати на таку важливу підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: що потрібно для поселення.