Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве предоставляются в рамках проекта «Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны территориях Украины», сообщает Politeka.

Распределение организует благотворительный фонд Каритас Полтава, а участвовать в программе могут внутренне перемещенные лица, которые переехали в общину не позднее 60 дней назад и отвечают критериям уязвимости.

Среди получателей пособия – люди с инвалидностью первой, второй и третьей группы, а также лица с детской инвалидностью. Поддержка также предоставляется гражданам с тяжелыми заболеваниями, требующими значительных затрат на лечение, и пожилым людям от 60 лет, нуждающимся в социальной и финансовой помощи. Участие могут принять одинокие родители и матери, воспитывающие детей без партнера, опекуны несовершеннолетних и недееспособных лиц, многодетные семьи с тремя и более детьми, беременные женщины и матери с детьми до трех лет.

Помощь оказывается домохозяйствам, потерявшим стабильный доход из-за войны, что позволяет адресно поддерживать тех, кто больше всего в этом нуждается. Для получения бесплатных продуктов для пенсионеров в Полтаве необходимо зарегистрироваться и подготовить пакет документов, среди которых паспорт, идентификационный код и справка внутренне перемещенного лица. Если подает заявление семья, необходимо предоставить документы всем членам, нуждающимся в помощи.

Регистрация и получение продуктов производится с учетом графика выездов мобильной группы. Организаторы призывают внимательно следить за расписанием, чтобы вовремя воспользоваться поддержкой и обеспечить доступ к помощи тем, кто в этом больше нуждается.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: с какой неприятностью столкнулись украинцы.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области: кто может рассчитывать на такую важную поддержку.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: что нужно для поселения.