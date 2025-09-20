Підвищення тарифів на воду у Харківській області вже викликають обговорення та критику.

З 1 січня 2026 року відбудеться підвищення тарифів на воду у Харківській області на 13,2% для послуг централізованого водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.

Міська влада міста Берестин пояснює зміни необхідністю оновлення очисних споруд та зростанням витрат підприємства. Водночас жителі вважають нові тарифи надмірними, а якість води – незадовільною.

Раніше, з початку 2025 року, вартість одного кубометра водопостачання складала 49,40 гривень, водовідведення – 83,10 грн, а сумарно за кубометр платили 132,50 грн. Абонплата на той час становила 27,04 гривень на місяць. З наступного року тариф збільшиться на 17,49, до 149,99 грн за кубометр. Директор «Водоканалу» Микола Дубина зазначив, що на модернізацію та ремонт обладнання планується витратити близько 400 млн грн, а фінансування проєкту буде поетапним із залученням інвесторів.

Громада активно коментує нововведення у соціальних мережах та під офіційними повідомленнями. Багато мешканців підкреслюють, що попередні розцінки вже не відповідали рівню обслуговування, а нове підвищення значно позначиться на сімейних бюджетах. Люди закликають провести незалежну перевірку стану водопостачання та обґрунтованості нових цін. Для багатьох жителів Берестина вода – це не тільки економічне питання, а й питання безпеки та щоденного комфорту.

Місцева адміністрація стверджує, що інвестиції та модернізація критично необхідні, проте для громадян головним залишається реальний рівень послуг. Підвищення тарифів на воду у Харківській області вже викликають обговорення та критику, оскільки співвідношення ціни та якості поки що виглядає несправедливим.

Джерело: Берестин Інфо

