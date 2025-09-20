Повышение тарифов на воду в Харьковской области уже вызывает обсуждение и критику.

С 1 января 2026 г. состоится повышение тарифов на воду в Харьковской области на 13,2% для услуг централизованного водоснабжения и водоотведения, сообщает Politeka.

Городские власти города Берестин объясняют изменения необходимостью обновления очистных сооружений и ростом затрат предприятия. В то же время, жители считают новые тарифы чрезмерными, а качество воды – неудовлетворительным.

Ранее, с начала 2025 года стоимость одного кубометра водоснабжения составляла 49,40 гривен, водоотвод – 83,10 грн, а суммарно за кубометр платили 132,50 грн. Абонплата к тому времени составила 27,04 гривен в месяц. Со следующего года тариф увеличится на 17,49 до 149,99 грн за кубометр. Директор «Водоканала» Николай Дубина отметил, что на модернизацию и ремонт оборудования планируется потратить около 400 млн. грн., а финансирование проекта будет поэтапным с привлечением инвесторов.

Общество активно комментирует нововведения в социальных сетях и под официальными сообщениями. Многие жители подчеркивают, что предварительные расценки уже не соответствовали уровню обслуживания, а новое повышение значительно отразится на семейных бюджетах. Люди призывают провести независимую проверку состояния водоснабжения и новых цен. Для многих жителей Берестина вода – это не только экономический вопрос, но и безопасность и ежедневный комфорт.

Местная администрация утверждает, что инвестиции и модернизация критически необходимы, однако для граждан главным остается реальный уровень услуг. Повышение тарифов на воду в Харьковской области уже вызывает обсуждение и критику, поскольку соотношение цены и качества пока выглядит несправедливым.

Источник: Берестин Инфо

