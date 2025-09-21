Робота для пенсіонерів у Кривому Розі стає доступною завдяки актуальним пропозиціям кількох компаній, що гарантують офіційне працевлаштування та стабільний дохід, повідомляє Politeka.

На порталі work.ua представлені вакансії для людей із різним рівнем досвіду та навичками, що дозволяє обирати оптимальні посади.

Мережа електроніки «Фокстрот», яка функціонує в Україні понад три десятиліття, шукає прибиральницю службових приміщень. Заробіток складає 9 000 гривень, графік роботи 5/2, передбачено корпоративний одяг, бонуси партнерів, знижки на товари та участь у заходах. Основні завдання включають підтримання чистоти залу та службових кімнат.

Компанія громадського харчування «СервісРестГруп» пропонує роботу вантажника з оплатою 9 000–10 000 гривень. Вимоги – уважність, пунктуальність та готовність до навчання. Обов’язки включають завантаження, розвантаження, сортування товарів, підготовку продукції до відправки та підтримання порядку на складі. Важливими є командна робота та прагнення до професійного розвитку.

Сервіс «DriveMe», партнер Uklon, оголосив набір водіїв з доходом 25 000–30 000 гривень плюс до 65% від каси. Додатково надаються премії, технічно справні автомобілі, комфортний графік та підтримка під час роботи. Вимоги – права категорії B, досвід водіння від дев’яти місяців, акуратність і ввічливість.

Отже, робота для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює різні напрямки – від прибирання та обслуговування у магазинах до логістики та перевезень. Вакансії забезпечують стабільний дохід та офіційні умови праці, дозволяючи залишатися соціально активними навіть після виходу на пенсію.

