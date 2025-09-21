Работа для пенсионеров в Кривом Роге становится доступна благодаря актуальным предложениям нескольких компаний, гарантирующих официальное трудоустройство и стабильный доход, сообщает Politeka.

На портале work.ua представлены вакансии для людей с разным уровнем опыта и навыками, что позволяет выбирать оптимальные должности.

Сеть электроники «Фокстрот», которая функционирует в Украине более трех десятилетий, ищет уборщицу служебных помещений. Заработок составляет 9 000 гривен, график работы 5/2, предусмотрена корпоративная одежда, бонусы партнеров, скидки на товары и участие в мероприятиях. Основные задачи включают в себя поддержание чистоты зала и служебных комнат.

Компания общепита «СервисРестГруп» предлагает работу грузчика с оплатой 9 000–10 000 гривен. Требования – внимательность, пунктуальность и готовность к обучению. Обязанности включают погрузку, разгрузку, сортировку товаров, подготовку продукции к отправке и поддержание порядка на складе. Важны командная работа и стремление к профессиональному развитию.

Сервис "DriveMe", партнер Uklon, объявил набор водителей с доходом 25 000-30 000 гривен плюс до 65% от кассы. Дополнительно предоставляются премии, технически исправные автомобили, комфортный график и поддержка работы. Требования – права категории B, опыт вождения от девяти месяцев, аккуратность и вежливость.

Итак, работа для пенсионеров в Кривом Роге охватывает разные направления – от уборки и обслуживания в магазинах до логистики и перевозок. Вакансии обеспечивают стабильный доход и официальные условия труда, позволяя оставаться социально активными даже после ухода на пенсию.

