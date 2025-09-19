У Дніпрі перекриють рух транспрорту, а самі обмеження у місті триватимуть упродовж двох тижнів.

У Дніпрі перекриють рух транспрорту через масштабні роботи на дорогах українського міста, які затронуть аварійні ремонти, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в проєкті розпорядження міського голови.

У місті готуються до масштабних змін у дорожньому русі. У Дніпрі перекриють рух транспрорту. Так, планують тимчасово перекрити як проїзну, так і бульварну частину проспекту Дмитра Яворницького.

Причиною такого рішення стало проведення аварійних робіт на трамвайній колії, які неможливо здійснити без повного обмеження руху транспорту.

Згідно з проєктом розпорядження міського голови, роботи заплановані на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Привокзальної.

У Дніпрі перекриють рух транспрорту упродовж двох тижнів — з 22 вересня 2025 року і до 7 жовтня 2025 року. Саме у цей період мешканцям та гостям міста доведеться враховувати зміни в організації дорожнього пересування та заздалегідь планувати свої маршрути.

У документі зазначається, що комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради отримує дозвіл на перекриття цієї ділянки проспекту. Перед початком робіт підрядна організація зобов’язана виконати низку заходів для гарантування безпеки містян.

Після завершення всіх робіт територію обіцяють впорядкувати: прибрати тимчасові конструкції, відновити благоустрій та привести ділянку у належний стан. Це необхідно для того, аби пересування транспорту та пішоходів відновився у звичному режимі без додаткових перешкод.

Наразі проєкт розпорядження ще перебуває на розгляді та поки що не підписаний міським головою. Це означає, що документ не набрав чинності.

