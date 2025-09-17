Відповідно до нового графіку руху транспорту в Миколаєві, від 17 вересня 2025 року електротранспорт міста повертається до регулярного функціонування.

Новий графік руху транспорту в Миколаєві встановлено через закінчення ремонтних робіт, що тривали у районі місцевого зоопарку, повідомляє Politeka.net.

Про зміни попередили у прес-службі «Миколаївелектротранс».

Після завершення ремонтних робіт у районі зоопарку працівниками служби колії КП «Миколаївелектротранс» спільно з МКП «Миколаївводоканал» рух трамваїв у напрямку Широкої Балки повністю відновлено. Відповідно до нового графіку руху транспорту в Миколаєві, від 17 вересня 2025 року електротранспорт міста повертається до регулярного функціонування за звичними маршрутами.

Трамвай №7 здійснюватиме рейси за маршрутом Широка Балка — Центральний ринок. Відправлення з кінцевої станції Широка Балка плануються о 7:15, 8:01, 8:50, 9:38, 10:27, 11:23, 12:03, 13:00, 13:37, 14:35, 15:13, 16:19, 16:50 та 17:54. Відправлення з Центрального ринку заплановані о 6:25, 7:12, 8:00, 8:47, 9:38, 10:25, 11:14, 12:11, 12:50, 13:46, 14:23, 15:20, 16:02, 17:05, 17:36 та 18:39 (рейси в депо позначені окремо).

Трамвай №10 курсуватиме за маршрутом Промзона — Широка Балка. Відправлення з кінцевої станції заплановані о 7:07, 7:46, 8:19, 8:38, 9:12, 9:42, 10:05, 10:41, 11:37, 12:19, 12:49, 13:21, 13:44, 14:16, 14:46, 15:35, 16:04, 16:31, 17:00, 17:29 та 17:59. Відправлення з Промзони заплановані о 6:25, 7:03, 7:37, 7:55, 8:29, 9:01, 9:22, 9:57, 10:53, 11:36, 12:06, 12:38, 13:02, 13:32, 14:03, 14:52, 15:20, 15:48, 16:17, 16:47, 17:15, 17:42 та 18:10 (рейси в депо відмічені окремо).

Новий графік руху транспорту в Миколаєві дозволяє мешканцям і гостям Миколаєва планувати поїздки з урахуванням регулярних рейсів та забезпечує більш зручне сполучення між центральними районами міста та Широкою Балкою. Ознайомитися з повним графіком руху можна також на офіційному сайті КП «Миколаївелектротранс» після завершення регламентних робіт.

