Підвищення тарифів на електроенергію у Кіровоградській області означають збільшені витрати для певних категорій, повідомляє Politeka.

Для населення розцінки залишаються стабільними, а от підприємства та оператори систем розподілу з 1 вересня отримали нові ціни на світло, що зумовлено економічними та технічними потребами регіону.

За словами експертів, підвищення тарифів на електроенергію у Кіровоградській області передбачає зростання вартості електрики для компаній, які отримують її від операторів систем розподілу. Це рішення ухвалено Нацкомісією, яка регулює енергетичну сферу, 26 серпня 2025 року.

світло, лампа, електрика

Метою такого кроку є зменшення боргового навантаження, а також забезпечення необхідних запасів енергії та матеріалів на випадок аварій або ворожих обстрілів. Для споживачів першого класу очікуваний ріст складає приблизно 14%, для другого - близько 23%.

Це дозволить уникнути дефіциту коштів та гарантувати роботу мереж під час надзвичайних ситуацій. Це стосується всіх ОСР з номінальною напругою вище та нижче 27,5 кВ, включаючи великих постачальників та підприємства, що обслуговують промислові об’єкти.

Підвищення тарифів на електроенергію в Кіровоградській області торкнеться "Кіровоградобленерго". Це один з регіонів, яких зіштовхнеться з найбільшими розцінками.

Незважаючи на це, ціни для населення залишаються без змін до кінця жовтня 2025 року. Фіксована вартість у розмірі 4,32 гривні за кіловат-годину діятиме до закінчення дії ПСО, що дозволяє громадянам не переживати щодо ударів по гаманцю найближчим часом.

Експерти зазначають, що будь-які додаткові нововведення для населення наразі недоцільні через значні системні проблеми на ринку електрики та потребу проведення комплексної реформи даного сектору.

