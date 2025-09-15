Місцеві мешканці хвилюються про ймовірне підвищення тарифів на електроенергію у Кіровоградській області, тому що це відобразиться на гаманцях.

Підвищення тарифів на електроенергію у Кіровоградській області означають збільшені витрати для певних категорій, повідомляє Politeka.

Для населення розцінки залишаються стабільними, а от підприємства та оператори систем розподілу з 1 вересня отримали нові ціни на світло, що зумовлено економічними та технічними потребами регіону.

За словами експертів, підвищення тарифів на електроенергію у Кіровоградській області передбачає зростання вартості електрики для компаній, які отримують її від операторів систем розподілу. Це рішення ухвалено Нацкомісією, яка регулює енергетичну сферу, 26 серпня 2025 року.

Метою такого кроку є зменшення боргового навантаження, а також забезпечення необхідних запасів енергії та матеріалів на випадок аварій або ворожих обстрілів. Для споживачів першого класу очікуваний ріст складає приблизно 14%, для другого - близько 23%.

Це дозволить уникнути дефіциту коштів та гарантувати роботу мереж під час надзвичайних ситуацій. Це стосується всіх ОСР з номінальною напругою вище та нижче 27,5 кВ, включаючи великих постачальників та підприємства, що обслуговують промислові об’єкти.

Підвищення тарифів на електроенергію в Кіровоградській області торкнеться "Кіровоградобленерго". Це один з регіонів, яких зіштовхнеться з найбільшими розцінками.

Незважаючи на це, ціни для населення залишаються без змін до кінця жовтня 2025 року. Фіксована вартість у розмірі 4,32 гривні за кіловат-годину діятиме до закінчення дії ПСО, що дозволяє громадянам не переживати щодо ударів по гаманцю найближчим часом.

Експерти зазначають, що будь-які додаткові нововведення для населення наразі недоцільні через значні системні проблеми на ринку електрики та потребу проведення комплексної реформи даного сектору.

Джерело

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право