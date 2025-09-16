Для визначення необхідного розміру субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області Пенсійний фонд проводив порівняння доходів.

Не всі українці отримають звичні суми, у вересні субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області перерахували, і для деяких домогосподарств вони стали меншими, пише Politeka.net.

Пояснення надали у ПФУ.

У вересні 2025 року частина українських домогосподарств помітила зміни у розмірі державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.

Причиною цього стала планова процедура перерахунку субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області, яку здійснив Пенсійний фонд України. Такий перерахунок проводиться регулярно з метою актуалізації розміру допомоги відповідно до фактичних доходів сімей та змін у їхньому матеріальному становищі.

Зокрема, у тих родинах, де доходи за останній період зросли більш ніж на 50%, розмір субсидії був автоматично зменшений. У той же час для домогосподарств, які зазнали зниження доходів, держава навпаки збільшила допомогу, щоб підтримати фінансову стабільність та забезпечити доступ до житлово-комунальних послуг.

Для визначення необхідного розміру субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області Пенсійний фонд проводив порівняння доходів громадян за різні періоди. Зокрема, звірка відбувалася шляхом порівняння за I – II квартали 2025 року з доходами за III – IV квартали 2024 року. Такий підхід дозволяє врахувати динаміку доходів та коригувати державну підтримку з урахуванням актуальної економічної ситуації родини.

Окрім зміни розміру, існують обставини, за яких право на отримання допомоги може бути повністю скасоване. Це трапляється у випадках:

смерті особи, на яку була оформлена субсидія;

виявлення фактичних доходів, що перевищують задекларовані дані;

зміни місця проживання отримувача допомоги.

Додатковими причинами відмови можуть стати великі фінансові витрати членів сім’ї, наприклад, покупка товарів на суму понад 100 000 гривень, а також наявність боргу за комунальні послуги, що перевищує 680 гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області: хто отримає допомогу першим, перелік категорій.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області: скільки можна отримати щомісяця.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: розпочалась роздача гуманітарки, де отримати.