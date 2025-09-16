Для определения требуемого размера субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области Пенсионный фонд проводил сравнение доходов.

Не все украинцы получат привычные суммы, в сентябре субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области перечислили, и для некоторых домохозяйств они стали меньше, пишет Politeka.net.

Объяснение предоставили в ПФУ.

В сентябре 2025 г. часть украинских домохозяйств заметила изменения в размере государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Причиной этого стала плановая процедура перерасчета субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области, осуществленная Пенсионным фондом Украины. Такой перерасчет проводится регулярно с целью актуализации размера пособия в соответствии с фактическими доходами семей и изменениями в их материальном положении.

В частности, в тех семьях, где доходы за последний период выросли более чем на 50% размер субсидии был автоматически уменьшен. В то же время для домохозяйств, подвергшихся снижению прибыли, государство наоборот увеличило помощь, чтобы поддержать финансовую стабильность и обеспечить доступ к жилищно-коммунальным услугам.

Для определения требуемого размера субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области Пенсионный фонд проводил сравнение доходов граждан за разные периоды. В частности, сверка проходила путем сравнения за I – II кварталы 2025 года с доходами за III – IV кварталы 2024 года. Такой подход позволяет учесть динамику доходов и корректировать государственную поддержку с учетом актуальной ситуации семьи.

Кроме изменения размера существуют обстоятельства, при которых право на получение пособия может быть полностью отменено. Это случается в случаях:

смерти лица, на которое была оформлена субсидия;

выявление фактических прибыли, превышающих задекларированные данные;

смены места жительства получателя помощи.

Дополнительными причинами отказа могут стать большие финансовые расходы членов семьи, например покупка товаров на сумму более 100 000 гривен, а также наличие долга за коммунальные услуги, превышающее 680 гривен.

