Основною причиною таких тимчасових обмежень та перекриття руху транспорту в Дніпрі є проведення масштабних робіт.

У Дніпрі перекриють рух транспорту на окремій ділянці, тому важливо знати, скільки та де триватимуть тимчасові незручності, повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію офіційно надали у пресслужбі міської ради Дніпра.

Мешканців міста заздалегідь попередили про суттєві зміни в організації дорожнього руху. Відповідно до рішення міської ради, починаючи з 8 години ранку 16 вересня і до 17 години вечора 21 вересня У Дніпрі перекриють рух транспорту через залізничний переїзд, що розташований на вулиці Мукачівській на 178 кілометрі.

Основною причиною таких тимчасових обмежень та перекриття руху транспорту в Дніпрі є проведення масштабних робіт із капітального ремонту зазначеного переїзду. Йдеться не лише про заміну зношених елементів, а й про комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки для всіх учасників дорожнього руху.

Адже саме ця транспортна артерія має стратегічне значення для міської інфраструктури, забезпечує сполучення кількох важливих районів та щодня використовується великою кількістю приватного і громадського транспорту.

Щоб мінімізувати усі ці незручності для водіїв та пасажирів у період проведення ремонтних робіт, спеціалісти вже розробили тимчасову схему пересування.

Вона була детально узгоджена з патрульною поліцією та передбачає організацію об’їзних маршрутів, які дозволять транспорту рухатися альтернативними шляхами. Таким чином міська влада намагається зробити процес ремонту менш відчутним для мешканців та водночас гарантувати належний рівень безпеки на дорогах.

