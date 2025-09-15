В Днепре перекроют движение транспорта на отдельном участке, поэтому важно знать, сколько и где будут продолжаться временные неудобства, сообщает Politeka.net.

Такую информацию официально предоставили в пресс-службе городского совета Днепра.

Жителей города заранее предупредили о существенных изменениях в организации дорожного движения. Согласно решению городского совета, начиная с 8 часов утра 16 сентября и до 17 часов вечера 21 сентября В Днепре перекроют движение транспорта из-за железнодорожного переезда, расположенного на улице Мукачевской на 178 километре.

Основная причина таких временных ограничений и перекрытие движения транспорта в Днепре - проведение масштабных работ по капитальному ремонту указанного переезда. Речь идет не только о замене изношенных элементов, но и о комплексе мер, направленных на повышение уровня безопасности для всех участников дорожного движения.

Ведь именно эта транспортная артерия имеет стратегическое значение для городской инфраструктуры, обеспечивает соединение нескольких важных районов и ежедневно используется большим количеством частного и общественного транспорта.

Чтобы минимизировать все эти неудобства водителям и пассажирам в период проведения ремонтных работ, специалисты уже разработали временную схему передвижения.

Она была подробно согласована с патрульной полицией и предусматривает организацию объездных маршрутов, позволяющих транспорту двигаться по альтернативным путям. Таким образом, городские власти пытаются сделать процесс ремонта менее ощутимым для жителей и одновременно гарантировать надлежащий уровень безопасности на дорогах.

