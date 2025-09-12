Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області забезпечує адресну підтримку та прозорий розподіл ресурсів серед внутрішньо переміщених осіб.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області надається лише громадянам України, які відповідають визначеним критеріям, повідомляє Politeka.

Інформацію про це оприлюднено в офіційному Телеграм-каналі Селидового.

Програма орієнтована на мешканців Селидівської, Вугледарської та Комарської громад, які були змушені покинути власні оселі та евакуювалися. Для таких літніх людей організовано роздачу продуктових наборів, що дозволяє забезпечити базові потреби та полегшити щоденне життя. Видача гуманітарної допомоги відбувається у селі Петропавлівська Борщагівка. Для отримання пакунку переселенці мають заповнити коротку анкету за спеціальним посиланням, наданим організаторами.

Отримати підтримку можуть лише пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщеної особи та офіційно підтвердили його у період із 2022 по 2025 роки. Ця вимога передбачена правилами проєкту і гарантує, що допомога дійде до тих, хто її реально потребує.

Центри підтримки ВПО «СЕЛИДОВЕ.UA» працюють у різних населених пунктах і надають консультації, необхідну інформацію та прямий доступ до допомоги. Зокрема, у селі Петропавлівська Борщагівка – вулиця Борщагівська 30а; у місті Кам’янське – вулиця Василя Стуса 15б; у Нововолинську – вулиця Шевченка 7.

Окрім особистого звернення, переселенці та інші зацікавлені можуть слідкувати за оновленнями проєкту «СЕЛИДОВЕ.UA» у соціальних мережах, зокрема в Instagram та Телеграм, де публікуються актуальні новини та оголошення.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області забезпечує адресну підтримку та прозорий розподіл ресурсів серед внутрішньо переміщених осіб, допомагаючи тим, хто її потребує найбільше.

Останні новини України:

Дефіцит продуктів у Київській області: що опинилося під загрозою

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області: хто може отримати продуктові набори

Оренда квартири в Києві: ціни різко переписали