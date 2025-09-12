Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области предоставляется только гражданам Украины, отвечающим определенным критериям, сообщает Politeka.

Информация об этом обнародована в официальном Телеграмм-канале Селидового.

Программа ориентирована на жителей Селидовской, Угледарской и Комарской общин, которые были вынуждены покинуть собственные дома и эвакуировались. Для пожилых людей организована раздача продуктовых наборов, что позволяет обеспечить базовые потребности и облегчить повседневную жизнь. Выдача гуманитарной помощи проходит в селе Петропавловская Борщаговка. Для получения пакета переселенцы должны заполнить краткую анкету по специальной ссылке, предоставленной организаторами.

Получить поддержку могут только пенсионеры, имеющие статус внутренне перемещенного лица и официально подтвердившие его в период с 2022 по 2025 годы. Это требование предусмотрено правилами проекта и гарантирует, что помощь дойдет до тех, кто в ней реально нуждается.

Центры поддержки ВПО «СЕЛИДОВЕ.UA» работают в разных населенных пунктах и ​​предоставляют консультации, необходимую информацию и прямой доступ к помощи. В частности, в селе Петропавловская Борщаговка – улица Борщаговская, 30а; в городе Каменское – улица Василия Стуса 15б; в Нововолынске – улица Шевченко 7.

Кроме личного обращения, переселенцы и другие заинтересованные могут следить за обновлением проекта «СЕЛИДОВЕ.UA» в социальных сетях, в частности, в Instagram и Телеграмм, где публикуются актуальные новости и объявления.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области обеспечивает адресную поддержку и прозрачное распределение ресурсов среди внутренне перемещенных лиц, помогая тем, кто в ней нуждается больше всего.

