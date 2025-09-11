Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області відбувається у штатному режимі, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надав голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер 9 вересня в ефірі телемарафону "Єдині новини". За його словами, станом на зараз виконано близько 83–85% необхідних підготовчих робіт. Всі системи проходять тестування, перевірку, а при потребі до них додають запасні частини, щоб забезпечити безперебійне функціонування.

Кіпер підкреслив, що регіон готується до нового опалювального сезону, враховуючи уроки минулого. Минулі зимові періоди виявилися складними через обстріли, під час яких до ста тисяч абонентів залишалися без тепла. Це стосувалося цілого ряду мікрорайонів, що створювало серйозні проблеми для мешканців. Голова Одеської ОВА зазначив, що цей досвід обов’язково враховується при підготовці нових теплових мереж та організації роботи служб.

Нині перевіряють обладнання, тестують його роботу та готують додаткові запасні елементи, аби уникнути аварій та перебоїв у постачанні тепла. Влада регіону наголошує, що опалювальний сезон у 2025 році є пріоритетом, а всі роботи проводяться у відповідності до графіку, щоб забезпечити комфорт і безпеку громадян.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Одеській області супроводжується ретельною підготовкою систем, тестуванням техніки та врахуванням попередніх труднощів, що дозволяє забезпечити стабільне та своєчасне опалення для всіх абонентів регіону.

До слова, подібні новини вже повідомляли і для Харківської області.

