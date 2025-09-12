Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області дозволяє своєчасно отримати підтримку людям, які не можуть претендувати на пенсію через недостатній страховий стаж.

Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області надається громадянам, які досягли 60 років та відповідають визначеним критеріям, повідомляє Politeka.

За даними порталу "Дія", така щомісячна виплата розрахована на осіб, котрі не мають достатнього страхового стажу для оформлення пенсії, але потребують матеріальної підтримки. Головна мета програми – забезпечити мінімальний рівень соціального захисту та надати фінансову підтримку людям, що опинилися у скрутному становищі.

Отримати допомогу можуть громадяни з щонайменше 15 роками страхового стажу, які не користуються іншими пенсійними або соціальними виплатами та не мають додаткових джерел доходу. Розмір щомісячної виплати визначається індивідуально як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних та середнім доходом сім’ї за останні шість місяців. У 2025 році максимальна сума допомоги становить 3 028 гривень.

Оформлення проводиться через органи соціального захисту за місцем проживання. Для подачі заявки необхідно мати: заяву, паспорт, ідентифікаційний код, довідку про страховий стаж із Пенсійного фонду, підтвердження складу сім’ї та адреси проживання, а також декларацію про доходи за півроку. Рішення про надання або відмову ухвалюється протягом десяти днів після подання повного пакета документів.

Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Київській області дозволяє своєчасно отримати підтримку людям, які не можуть претендувати на пенсію через недостатній страховий стаж, та гарантує мінімальний рівень фінансової стабільності для найбільш уразливих категорій населення.

