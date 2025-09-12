Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области позволяет своевременно получить поддержку людям, которые не могут претендовать на пенсию из-за недостаточного страхового стажа.

Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области предоставляется гражданам, достигшим 60 лет и отвечающим определенным критериям, сообщает Politeka.

По данным портала "Дія", такая ежемесячная выплата рассчитана на лиц, не имеющих достаточного страхового стажа для оформления пенсии, но нуждающихся в материальной поддержке. Главная цель программы – обеспечить минимальный уровень социальной защиты и оказать финансовую поддержку людям, оказавшимся в тяжелом положении.

Получить помощь могут граждане с не менее 15 лет страхового стажа, не пользующиеся другими пенсионными или социальными выплатами и не имеющие дополнительных источников дохода. Размер ежемесячной выплаты определяется индивидуально как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных и средним доходом семьи за последние шесть месяцев. В 2025 году максимальная сумма пособия составляет 3 028 гривен.

Оформление производится через органы социальной защиты по месту жительства. Для подачи заявки необходимо иметь заявление, паспорт, идентификационный код, справку о страховом стаже из Пенсионного фонда, подтверждение состава семьи и адреса проживания, а также декларацию о доходах за полгода. Решение о предоставлении или отказе принимается в течение десяти дней после представления полного пакета документов.

Итак, денежная помощь для пенсионеров в Киевской области позволяет своевременно получить поддержку людям, которые не могут претендовать на пенсию из-за недостаточного страхового стажа, и гарантирует минимальный уровень финансовой стабильности для наиболее уязвимых категорий населения.

