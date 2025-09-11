Дефіцит продуктів у Одеській області залишається важливим викликом для стабільності цін та забезпечення продовольства.

Дефіцит продуктів у Одеській області у сезоні 2025/26 загострюється через обмежену кількість високоякісної пшениці для борошномельної промисловості, повідомляє Politeka.

За словами голови Спілки «Борошномели України» Родіона Рибчинського, загальний врожай зернових у країні прогнозується на рівні близько 21 млн тонн, а обсяг продовольчої пшениці складе приблизно 10,3 млн т. При цьому зерно 1–2 класу, необхідне для випікання борошна високої якості, обмежене — лише 1,7 млн т.

Експерт підкреслив, що зростає конкуренція між переробними підприємствами та експортерами за невелику кількість якісного зерна. Аграрії часто зберігають його на кілька років і не поспішають продавати. Через це виникають ризики коливань цін та обмеженого доступу до борошна й хлібної продукції для кінцевих споживачів.

Рибчинський також звернув увагу на ситуацію з житом. Внутрішнє виробництво цієї культури не покриває потреби ринку. У 2025/26 маркетинговому році очікується імпорт близько 9 тис. тонн, тоді як у попередньому сезоні він складав лише 1,6 тис. тонн. Це створює стійкий дефіцит сировини, що впливає на ціни на хліб та інші вироби борошномельної галузі.

Фахівець додав, що існуюча структура виробництва та поведінка аграріїв можуть спричинити подальше підвищення вартості борошна. Уже зараз дефіцит зерна високого класу визначає роботу підприємств, а обмежена доступність продовольчої пшениці створює потенційні загрози для продовольчої безпеки.

Отже, дефіцит продуктів у Одеській області залишається важливим викликом для стабільності цін та забезпечення продовольства, що потребує уважного контролю з боку виробників і держави.

