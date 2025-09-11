Дефицит продуктов в Одесской области в сезоне 2025/26 обостряется из-за ограниченного количества высококачественной пшеницы для мукомольной промышленности, сообщает Politeka.

По словам председателя Союза «Мукомели Украины» Родиона Рыбчинского, общий урожай зерновых в стране прогнозируется на уровне около 21 млн тонн, а объем продовольственной пшеницы составит примерно 10,3 млн т. При этом зерно 1–2 класса, необходимое для выпекания муки высокого качества, ограничено — всего 1.

Эксперт подчеркнул, что увеличивается конкуренция между перерабатывающими предприятиями и экспортерами за небольшое количество качественного зерна. Аграрии часто хранят его на несколько лет и не спешат продавать. Поэтому возникают риски колебаний цен и ограниченного доступа к муке и хлебной продукции для конечных потребителей.

Рыбчинский также обратил внимание на ситуацию с рожью. Внутреннее создание данной культуры не покрывает потребности рынка. В 2025/26 маркетинговом году ожидается импорт около 9 тыс. тонн, в то время как в предыдущем сезоне он составлял всего 1,6 тыс. тонн. Это создает стойкий дефицит сырья, что влияет на цены на хлеб и другие изделия мукомольной отрасли.

Специалист добавил, что существующая структура производства и поведение аграриев могут повлечь за собой дальнейшее повышение стоимости муки. Уже сейчас дефицит зерна высокого класса определяет работу предприятий, а ограниченная доступность продовольственной пшеницы создает потенциальные угрозы продовольственной безопасности.

Дефицит продуктов в Одесской области остается важным вызовом для стабильности цен и обеспечения продовольствия, что требует внимательного контроля со стороны производителей и государства.

