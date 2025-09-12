Подорожчання олії у Харківській області стає відчутним для споживачів через зміни вартості рафінованої олії «Олейна» об’ємом 850 мл, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає портал Мінфін.

Середня ціна на цей продукт станом на 10 вересня 2025 року складає 79,17 грн, що демонструє невелике зростання порівняно з минулим місяцем.

Огляд цін у різних торговельних мережах показує, що Auchan пропонує олію за 72,90 грн, Megamarket – 80,30, Metro – 81,50, а Novus – 81,99. Така різниця вказує на коливання вартості залежно від магазину та торговельної політики.

Середньомісячні показники серпня 2025 року також демонструють динаміку цін: Auchan – 80,93 грн, Novus – 78,09, Metro – 81,50, Megamarket – 80,34. Загальна середня ціна за серпень складала 80,21, що свідчить про незначні коливання у порівнянні з вереснем.

Щоденний індекс споживчих цін показує, що у серпні протягом перших двох тижнів вартість залишалася стабільною в межах 78,26–79,62 гривень. Починаючи з 21 серпня, ціни піднялися до 81,87 грн і трималися на цьому рівні до кінця місяця. На початку вересня знову спостерігалося коливання до 78,92–82,00, а 10 вересня цінник середньо встановився на позначці 79,17.

Отже, за останній місяць, починаючи з 10 серпня, середня вартість олії зросла на 0,91 гривень. Такі зміни демонструють поступове подорожчання продукту, яке вже відчувають споживачі у регіоні. Подорожчання олії у Харківській області відображає тенденцію стабільного зростання цін на бакалійні товари, що робить необхідним планування покупок та увагу до змін ринку.

