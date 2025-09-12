Подорожание масла в Харьковской области становится ощутимым для потребителей из-за изменения стоимости рафинированного масла «Олейна» объемом 850 мл, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет портал Минфин .

Средняя цена на этот продукт на 10 сентября 2025 года составляет 79,17 грн, что демонстрирует небольшой рост по сравнению с прошлым месяцем.

Обзор цен в разных торговых сетях показывает, что Auchan предлагает масло за 72,90 грн, Megamarket – 80,30, Metro – 81,50, Novus – 81,99. Такая разница указывает на колебания стоимости в зависимости от магазина и торговой политики.

Среднемесячные показатели августа 2025 также демонстрируют динамику цен: Auchan – 80,93 грн, Novus – 78,09, Metro – 81,50, Megamarket – 80,34. Общая средняя цена за август составляла 80,21, что свидетельствует о незначительных колебаниях по сравнению с сентябрем.

Ежедневный индекс потребительских цен показывает, что в августе за первые две недели стоимость оставалась стабильной в пределах 78,26–79,62 гривен. Начиная с 21 августа цены поднялись до 81,87 грн и держались на этом уровне до конца месяца. В начале сентября снова наблюдалось колебание до 78,92-82,00, а 10 сентября ценник средне установился на отметке 79,17.

За последний месяц, начиная с 10 августа, средняя стоимость масла выросла на 0,91 гривен. Такие изменения демонстрируют постепенное удорожание продукта, которое уже ощущают потребители в регионе. Подорожание растительного масла в Харьковской области отражает тенденцию стабильного роста цен на бакалейные товары, что делает необходимым планирование покупок и внимание к изменениям рынка.

