Подорожчання хліба у Дніпропетровській області вже відчувають покупці на повсякденному рівні.

Подорожчання хліба у Дніпропетровській області стає помітним для споживачів через збільшення цін на пшеничний хліб нарізкою вагою 650 грамів, повідомляє Politeka.

Середня вартість цього продукту на сьогодні становить 47,99 грн, що відображає тенденцію до подорожчання порівняно з попередніми місяцями.

Ще у серпні 2025 року середньомісячні розцінки на хліб у магазинах Novus були нижчими і складали 45,75 грн за аналогічну вагу. Така різниця демонструє поступове збільшення витрат на хлібобулочні вироби, яке помічають покупці у регіоні.

Щоденні спостереження за індексом споживчих цін показують, що у серпні хліб утримувався на рівні 42,99 грн з 10 по 20 число, після чого протягом кількох днів ціна зросла до 47,99 і залишалася стабільною до кінця місяця. На початку вересня 2025 року відбулося коротке зниження вартості до 43,90 гривні, але вже з 5 вересня спостерігається повернення до 47,99, що відповідає поточним середнім показникам.

[img desc=""]

Аналітики підкреслюють, що за останній місяць, починаючи з 10 серпня 2025 року, середня вартість хліба збільшилася на 5 гривень. Це зміцнює тренд подорожчання, який стає відчутним для домогосподарств у регіоні. Фактори, що впливають на зміну розцінок, відображають динаміку ринку та сезонні коливання пропозиції.

Отже, подорожчання хліба у Дніпропетровській області вже відчувають покупці на повсякденному рівні, а аналіз середніх цін дозволяє прогнозувати подальші тенденції на найближчі тижні. Відстеження цін щодня допомагає споживачам планувати закупівлі та реагувати на зміни ринку хлібобулочних виробів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.