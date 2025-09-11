Робота для пенсіонерів у Полтаві представлена одразу в кількох напрямках, дає змогу обрати заняття, яке відповідає особистим потребам і навичкам, повідомляє Politeka.

Актуальні оголошення зібрані на сайті work.ua.

Glovo набирає кур’єрів: піших, велосипедних, мото- або автокур’єрів. Оплата здійснюється щоденно або щотижнево, загальний дохід може сягати 35 000 гривень. Сервіс пропонує гнучкий розклад, а також страхування під час виконання замовлень. Кандидати на авто мають мати паспорт, посвідчення, техпаспорт; військові документи чоловікам не обов’язкові.

ТРЦ «Конкорд» шукає прибиральницю. Обов’язки включають прибирання приміщень, винос сміття, догляд за санвузлами, чистку вітрин і меблів. Від кандидатів очікують порядність, уважність і пунктуальність. Досвід вітається, але не є обов’язковою умовою. Роботодавець забезпечує засобами для прибирання, стабільну оплату і зручні умови перерв.

Також доступна вакансія бариста: вік від 18 років, приготування кавових напоїв, касова дисципліна і підтримка чистоти робочого місця. Графік змінний (2/2, 3/3 або 4/4). Робота підійде кандидатам без великого стажу, студентам та людям старшого віку.

Отже, робота для пенсіонерів у Полтаві охоплює доставку, сервіс, торгівлю й побутові послуги, дозволяючи поєднати дохід із соціальною активністю. Детальні описи вакансій і контакти роботодавців розміщено в оголошеннях на платформі work.ua, де можна знайти інструкції з реєстрації та подальшими кроками, щоб працевлаштуватись.

Украхнці можливість обирати серед різних варіантів, зважаючи на власні умови та потреби.

