Робота для пенсіонерів у Львові передбачає різні варіанти.

Робота для пенсіонерів у Львові нині пропонується різними роботодавцями, які відкрили вакансії для людей старшого віку, повідомляє Politeka.

Переглянути актуальні оголошення можна на порталі work.ua, де зібрані пропозиції для кандидатів із різним досвідом.

Заклад харчування «Язиката Теща» на проспекті Свободи шукає співробітницю для миття посуду. Заробітна плата складає 12 000 гривень, передбачені бонуси та харчування. Робочий режим організований у форматі 3/3 із 08:00 до 20:00. До обов’язків входить підтримання чистоти, прибирання приміщень і миття інвентарю.

У мережі супермаркетів «Сільпо» доступна вакансія вантажника з оплатою від 25 200 до 35 800 гривень залежно від тривалості зміни. Серед переваг — офіційне працевлаштування, безкоштовне таксі після роботи, гнучкий графік, знижки та корпоративні програми. Основні завдання: транспортування товарів, розвантаження, сортування та збереження порядку на складі. Умови підходять студентам, людям пенсійного віку та особам з інвалідністю.

Виробниче підприємство Rom LTD відкрило вакансію водія категорії С або С1. Від кандидатів очікують щонайменше рік досвіду. Обов’язки включають доставку металочерепиці й профнастилу автомобілями МАЗ чи МАН з причепом по території Західної України. Зарплата — 30 000–36 000 гривень плюс додаткові премії.

Отже, робота для пенсіонерів у Львові передбачає різні варіанти — від сфери обслуговування до торгівлі та виробництва. Усі вакансії об’єднує стабільність, зрозумілі умови та можливість для старших людей залишатися активними.

