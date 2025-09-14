Работа для пенсионеров во Львове предлагается разными работодателями, которые открыли вакансии для людей старшего возраста, сообщает Politeka.

Посмотреть актуальные объявления можно на портале work.ua , где собраны предложения для кандидатов с разным опытом.

Заведение питания «Языката Теща» на проспекте Свободы ищет сотрудницу для мытья посуды. Заработная плата составляет 12 000 гривен, предусмотрены бонусы и питание. Рабочий режим организован в формате 3/3 с 08:00 до 20:00. В обязанности входит поддержание чистоты, уборка помещений и мойка инвентаря.

В сети супермаркетов «Сільпо» доступна вакансия грузчика с оплатой от 25 200 до 35 800 гривен в зависимости от продолжительности смены. Среди преимуществ – официальное трудоустройство, бесплатное такси после работы, гибкий график, скидки и корпоративные программы. Основные задачи: транспортировка товаров, разгрузка, сортировка и сохранность порядка на складе. Условия подходят студентам, людям пенсионного возраста и лицам с инвалидностью.

Производственное предприятие Rom LTD открыло вакансию водителя категории С или С1. От кандидатов ждут не менее года опыта. Обязанности включают в себя доставку металлочерепицы и профнастила автомобилями МАЗ или МАН с прицепом по территории Западной Украины. Зарплата – 30 000–36 000 гривен плюс дополнительные премии.

Так что работа для пенсионеров во Львове предусматривает разные варианты — от сферы обслуживания до торговли и производства. Все вакансии объединяет стабильность, понятные условия и возможность для пожилых людей оставаться активными.

