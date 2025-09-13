Люди не бачать субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області у платіжках і починають хвилюватися щодо її нарахування.

Почастішали випадки, коли приходить підтвердження про призначення субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області, але у платіжках чи на рахунках грошей немає, пише Politeka.net.

У Міністерстві соціальної політики дали пояснення.

Найчастіше житлові субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області надаються у безготівковій формі. Це означає, що виділені державою кошти не надходять безпосередньо до рук одержувача, а автоматично спрямовуються на рахунки постачальників комунальних послуг.

У такому випадку знижка повинна бути відображена у квитанціях, які отримують громадяни. Проте на практиці трапляються ситуації, коли компанії, що надають послуги, не встигають своєчасно оновити інформацію, через що люди не бачать субсидії у платіжках і починають хвилюватися щодо її нарахування.

Окремою поширеною проблемою є неточність реквізитів. Якщо одержувач змінив банк, відкрив новий рахунок або закрив старий, але вчасно не повідомив про це уповноважені органи, кошти можуть повернутися назад або взагалі «зависнути» в системі. У таких випадках люди часто звертаються зі скаргами, адже фактично субсидія призначена, проте скористатися нею вони не можуть через банальну технічну помилку.

Затримки також виникають унаслідок оновлень у роботі «Єдиної інформаційної бази субсидій». Особливо це відчутно під час масових перерахунків, які проводять перед початком нового опалювального сезону. У цей час система перевіряє мільйони заяв, через що іноді відбуваються тимчасові збої або затримки з відображенням інформації у квитанціях.

Бувають і такі випадки, коли субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області призначені, проте не активовані. Найчастіше це трапляється тоді, коли у державних органів немає підтвердження особи заявника. Подібні ситуації характерні для людей, які тривалий час перебувають за кордоном або опинилися на тимчасово окупованих територіях і не мають змоги надати документи.

Для таких категорій громадян передбачено додаткові варіанти ідентифікації. Зокрема, вони можуть пройти підтвердження особи за допомогою державного застосунку «Дія» або особисто звернутися після повернення на підконтрольну Україні територію.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.