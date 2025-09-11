Дефіцит продуктів у Харківській області загострився через скорочення врожаю соняшнику на південних територіях, повідомляє Politeka.

У Херсонській області фермери змушені були знищувати частину посівів через аномальну спеку літа 2025 року. Відсутність поливу після руйнування Каховської ГЕС та нестача опадів призвели до критичного стану культур.

На правобережних ділянках протягом більше двох місяців дощу не було. Господарі змушені були переорювати поля, оскільки рослини не дали очікуваного врожаю. Пізні посіви можуть забезпечити певні результати, але вони не гарантують потрібних обсягів. Ранні збори показали дуже низькі показники — лише 0,2–0,3 тонни з гектара. Додатково ситуацію ускладнили весняні заморозки, сильні грози, шквали та нашествие сарани.

Експерти наголошують, що для країни загалом критичної ситуації не очікується. Хоча південні та центральні регіони постраждали від посухи, степові області — Кіровоградська, Полтавська, Миколаївська та Одеська — мають більш сприятливі умови для вирощування. Очікуваний загальний урожай складає приблизно 13,5–14 млн тонн, що частково компенсує втрати.

Водночас дефіцит продуктів у Харківській області відчутний через скорочення виробництва соняшникової олії. Заводи більше орієнтуються на ріпак та сою, а залишки минулого року майже вичерпані. Через це роздрібні ціни почали зростати ще влітку. У червні середня вартість літра становила 80,62 грн, а в липні індекс споживчих цін досяг 100,4.

У торговельній мережі АТБ пляшка об’ємом 0,9 л коштує 72,27 грн (літр — 80,3 грн), у Сільпо аналогічний товар — 96,99 грн. Схожа ситуація спостерігається й в інших магазинах. Фахівці радять споживачам заздалегідь планувати покупки та користуватися акційними пропозиціями для економії в осінній період.

Джерело: Телеграф

