Дефицит продуктов в Харьковской области обострился из-за сокращения урожая подсолнечника на южных территориях, сообщает Politeka.

В Херсонской области фермеры вынуждены были уничтожать часть посевов из-за аномальной жары лета 2025 года. Отсутствие полива после разрушения Каховской ГЭС и нехватки осадков привели к критическому состоянию культур.

На правобережных участках более двух месяцев дождя не было. Хозяева вынуждены были перепахивать поля, поскольку растения не дали ожидаемого урожая. Поздние посевы могут обеспечить определенные результаты, но они не гарантируют требуемых объемов. Раннее собрание показало очень низкие показатели — всего 0,2–0,3 тонны с гектара. Дополнительно ситуацию усугубили весенние заморозки, сильные грозы, шквалы и нашествие саранчи.

Эксперты подчеркивают, что для страны в целом критическая ситуация не ожидается. Хотя южные и центральные регионы пострадали от засухи, степные области — Кировоградская, Полтавская, Николаевская и Одесская имеют более благоприятные условия для выращивания. Ожидаемый общий урожай составляет примерно 13,5–14 млн. тонн, что частично компенсирует потери.

В то же время дефицит продуктов в Харьковской области ощутим из-за сокращения производства подсолнечного масла. Заводы больше ориентируются на рапс и сою, а остатки в прошлом году почти исчерпаны. Поэтому розничные цены начали расти еще летом. В июне средняя стоимость литра составила 80,62 грн., а в июле индекс потребительских цен достиг 100,4.

В торговой сети АТБ бутылка объемом 0,9 л стоит 72,27 грн (литр – 80,3 грн), в Сильпо аналогичный товар – 96,99 грн. Похожая ситуация наблюдается и в других магазинах. Специалисты рекомендуют потребителям заранее планировать покупки и пользоваться акционными предложениями для экономии в осенний период.

