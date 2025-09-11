У результаті yова система оплати проїзду у Кропивницькому має на меті зробити пересування сучасним, прозорим і комфортним.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому готується до впровадження, що забезпечить мешканцям зручніше користування міським транспортом, повідомляє Politeka.

Міська рада довгий час обговорювала проєкт електронного квитка, опублікувала його на офіційному сайті та відкрила публічне обговорення, аби жителі могли висловити свої пропозиції щодо тарифів і умов використання.

Тепер поїздки можна оплачувати банківськими картками, через мобільні додатки або віртуальні гаманці. Валідатори миттєво фіксують оплату, що прибирає необхідність носити готівку. У міськраді зазначають, що технічне оснащення для запуску системи було готове ще до початку війни, але перебої з електропостачанням та інтернетом відклали старт. Зараз тривають роботи з модернізації.

Передбачено різні види тарифів: лімітовані поїздки, абонементи на тиждень, місяць або рік, а також «вільний гаманець» для поповнення за потребою. Пільгові картки дають змогу користуватися транспортом двічі на день або до 60 поїздок щомісяця. Придбати чи поповнити квиток можна через термінали, спеціальні пункти або на сайті оператора, а для прихильників паперових проїзних залишено можливість купівлі у водія чи кондуктора.

Монтаж і обслуговування валідаторів забезпечить компанія-переможець конкурсу, яка також організує цілодобову підтримку користувачів через контакт-центр.

У результаті yова система оплати проїзду у Кропивницькому має на меті зробити пересування сучасним, прозорим і комфортним, пропонуючи різні способи оплати та полегшуючи поїздки мешканцям міста.

Джерело: ugorod.kr.ua.

