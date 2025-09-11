В результате yова система оплаты проезда в Кропивницком имеет целью сделать передвижение современным, прозрачным и комфортным.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком готовится к внедрению, что обеспечит жителям более удобное пользование городским транспортом, сообщает Politeka.

Городской совет долгое время обсуждал проект электронного билета, опубликовал его на официальном сайте и открыл публичное обсуждение, чтобы жители могли высказать свои предложения по тарифам и условиям использования.

Теперь поездки можно оплачивать банковскими картами, через мобильные приложения или виртуальные кошельки. Валидаторы мгновенно фиксируют оплату, что убирает необходимость носить наличные деньги. В горсовете отмечают, что техническая оснастка для запуска системы была готова еще до начала войны, но перебои с электроснабжением и интернетом отложили старт. Сейчас ведутся работы по модернизации.

Предусмотрены разные виды тарифов: лимитированные поездки, абонементы на неделю, месяц или год, а также свободный кошелек для пополнения по необходимости. Льготные карты позволяют пользоваться транспортом дважды в день или до 60 ежемесячных поездок. Приобрести или пополнить билет можно через терминалы, специальные пункты или на сайте оператора, а для поклонников бумажных проездных оставлена ​​возможность покупки у водителя или кондуктора.

Монтаж и обслуживание валидаторов обеспечит победитель конкурса, которая также организует круглосуточную поддержку пользователей через контакт-центр.

В результате yова система оплаты проезда в Кропивницком имеет целью сделать передвижение современным, прозрачным и комфортным, предлагая различные способы оплаты и облегчая поездки жителям города.

Источник: ugorod.kr.ua.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: где предлагают убежище и не только.

Також Politeka написала, Подорожание хлеба в Днепре: к какому скачку цен готовиться покупателям.

Как сообщала Politeka, Работа для переселенцев в Запорожье: какие вакансии и зарплату предлагают для ВПО.