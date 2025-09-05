Дефіцит м'яса у Харківській області вже відчутно впливає на ринок, адже з початку осені в Україні значно зросли ціни на свинину та яловичину, повідомляє Politeka

Таку інформацію надає виконуючий директор асоціації м’ясної галузі Андрій Бабенко.

Зокрема, лопатка коштує понад 220–240 грн, а задня частина яловичини – близько 360 гривень за кілограм. Експерти прогнозують, що здешевлення м’яса найближчим часом малоймовірне – подорожчання продовжуватиметься через дефіцит поголів’я та високі розцінки на корми.

Українці традиційно споживають курятину найбільше, свинину – на другому місці, а яловичину – на третьому. Однак зараз помітне зростання цін спостерігається у всіх сегментах. Продавці та покупці підтверджують, що вартість свинини та яловичини вже впливає на купівельні звички.

Середньоринкові ціни на свинину такі: сало – від 30 до 240 гривень за кілограм; свинячі ребра – 200–220; лопатка та задня частина – 220–240; шийка – 320. Зростання пов’язане зі здорожчанням живої ваги: покупці тепер беруть менше, часто обмежуючись одним кг.

Яловичина також подорожчала: тушка з кістками – близько 200 грн; задня частина – 360; лопатка – 340–350; ребра – 200; шия – 250; інші шматки – 200–250. Споживачі відзначають помітну різницю:

«Я купив 1,5 кг лопатки за 330 гривень. Беру м’ясо залежно від бюджету», – каже один із покупців.

Єдиний сегмент, де за останній місяць відбулося невелике зниження розцінок, – курятина. Філе, стегна та тушки подешевшали на 2–3 грн за кілограм, хоча порівняно з минулим роком навіть цей вид значно зріс.

Микола Бабенко додає, що причини подорожчання сформувалися ще у 2024 році: африканська чума свиней спричинила втрату 30–40% поголів’я, що спричинило дефіцит м'яса у Харківській області. А в 2025 році до цього додалося здорожчання кормів.

«Не слід очікувати падіння цін – вартість продовжить зростати для всіх видів», – підсумував експерт.

Джерело: businessua

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гроші на догляд за пенсіонером в Харкові: хто з українців може отримати виплати, важливі нюанси.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для людей з інвалідністю в Харкові: українцям передбачені виплати, названо суму.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ назвали причини скасування допомоги.