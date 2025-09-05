Деяким громадянам у Сумській області, в тому числі й пенсіонерам, потрібно подати документи для отримання грошової допомоги.

Уряд затвердив порядок надання одноразової грошової допомоги для пенсіонерів до Дня Незалежності у Сумській області, повідомляє Politeka.

Як йдеться на Фейсбук-сторінці Пенсійного фонду України, грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області буде виплачена визначеним категоріям громадян, а частина людей отримає її автоматично разом із серпневою пенсією.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2025 року №486. Документ передбачає, що до Дня Незалежності фінансову підтримку отримають УБД і ті, хто постраждав під час Революції Гідності.

До списку також внесені люди з інвалідністю внаслідок війни, особи з особливими заслугами перед країною, а ще члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

Підтримка передбачена і для родин померлих ветеранів, для дружин або чоловіків людей з інвалідністю внаслідок війни, для вдів та вдівців УБД і тих, хто за життя мав статус жертви нацистських переслідувань. Є важлива умова, що повторне одруження позбавляє такого права.

Отримати кошти зможуть також учасники війни, колишні в’язні концтаборів, гетто чи інших місць примусового утримання. У цьому переліку й ті, кого примусово вивозили на роботи, а ще діти партизанів та інших борців проти націонал-соціалістичного режиму.

Порядок надання грошей залишився тим самим, що й у попередні роки. Отримувачі пенсії, які мають право на підтримку, одержать гроші автоматично разом із пенсією за серпень.

Військовим або працевлаштованим - кошти нарахують на рахунки установ та військових частин, де вони служать чи працюють. Для тих громадян, які не відносяться до жодної з названих груп, потрібно подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду до 1 жовтня.

