Робота для пенсіонерів у Вінниці охоплює різні напрямки, дозволяючи літнім людям обирати вакансії відповідно до фізичних можливостей та досвіду.

Робота для пенсіонерів у Вінниці доступна у різних сферах, зокрема автосервісу, складу та таксі, повідомляє Politeka.

Дочірнє підприємство «Автотрейдінг-Вінниця» запрошує на роботу прибиральника службових приміщень із заробітною платою 10 000 гривень. Графік: пн-пт з 7:00 до 16:00. Працівник відповідає за підтримку чистоти в офісних приміщеннях, шоу-румі, санвузлах, догляд за рослинами, миття вікон та ковроліну.

Компанія забезпечує комфортні умови: теплі кімнати, відпочинкову зону, душ, харчування з мікрохвильовкою та холодильниками, кавові апарати. Вимоги: старанність, дисциплінованість, витривалість та відсутність шкідливих звичок. Підприємство готове взяти людину з інвалідністю або пенсіонера.

Компанія Luxopt пропонує вакансію різноробочого на склад із зарплатою 20 000–22 000 гривень. Обов’язки включають комплектацію замовлень, розвантаження та навантаження товару, викладку на стелажі. Графік: пн-сб з 9:00 до 18:00, можливий гнучкий режим. Працівник отримує щотижневі виплати, знижки на продукцію та комфортні умови для роботи. Вимоги: уважність, акуратність, висока працездатність.

Автопарк G Car шукає водія таксі на авто компанії з оплатою 25 000–40 000 гривень та до 65% від каси. Пропонується викуп автомобіля за 1 грн, без застав і внесків, нові авто Škoda Scala 2021 або Peugeot 301 2021, техобслуговування та ремонт за рахунок компанії. Основні обов’язки: забезпечення чистоти машини, дотримання охайності. Вимоги: водійське посвідчення категорії В, досвід керування від одного року, смартфон. Пропозиція підходить студентам, пенсіонерам та людям з інвалідністю.

