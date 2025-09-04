Робота для пенсіонерів в Одесі охоплює різні галузі та дозволяє літнім людям обирати вакансії відповідно до фізичних можливостей та інтересів.

Робота для пенсіонерів в Одесі пропонується у кількох сферах, серед яких охорона, готельно-ресторанний бізнес та складська діяльність, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії надає сайт work.ua.

Компанія «Правозахист-КС» шукає охоронця для забезпечення безпеки на об’єкті за адресою вулиця Євгена Танцюри, 22а. Заробітна плата складає 8 000–10 000 гривень. Працівник контролює дотримання трудової дисципліни персоналу, слідкує за збереженням матеріальних цінностей, взаємодіє з адміністрацією об’єкта та стежить за громадським порядком.

Вимоги: дисциплінованість, пунктуальність, охайний зовнішній вигляд та бажання працювати. Компанія готова взяти пенсіонера та надає перевагу ветеранам.

Ресторан Yourz Asia на вулиці Буніна, 17, шукає портомийницю. Заробітна плата коливається від 13 500 до 27 000 гривень (900 грн за зміну). Обов’язки включають миття посуду та підтримку чистоти у залі та на кухні. Роботодавець забезпечує стабільний графік, харчування та регулярну оплату двічі на місяць. Вимоги: охайність та відповідальне ставлення до роботи. Досвід роботи вітається, але не є обов’язковим.

Компанія «Дарлинг» запрошує вантажника на склад будівельних матеріалів на Головківській вулиці. Оплата становить 21 000–24 000 гривень. Графік: 6/1, з 07:30 до 18:00, щоденна виплата від 800 грн. Працівник займається навантаженням та розвантаженням товарів, фасуванням піску й щебеню та підтримкою порядку на складі. Вимоги: хороша фізична форма, відсутність шкідливих звичок, відповідальність і працьовитість. Вік до 55 років.

