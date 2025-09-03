Робота для пенсіонерів у Львові охоплює різні напрямки, дозволяючи літнім людям обирати вакансії відповідно до власних умінь та потреб.

Робота для пенсіонерів у Львові доступна у різних сферах, повідомляє Politeka.

Перелік актуальних вакансій опублікований на сайті work.ua, де зазначені умови та оплата.

Компанія «Доглянуто» шукає клінерів для прибирання житлових приміщень. Працівники виконують генеральне та підтримуюче прибирання, можуть працювати кілька днів на тиждень із навантаженням 5–10 годин. Зарплата — від 20 000 до 30 000 гривень. Роботодавець надає форму та засоби для прибирання, досвід роботи вітається, але не обов’язковий.

У кулінарній сфері вакансія пекаря пропонується у мережах Tomatina, NOA, Emily, Poke Lulu та Una Pinsa. Графік позмінний (2–2 або 3–3), проводиться стажування. Оплата — від 26 000 гривень за місяць (1200 грн за зміну). Додатково передбачене безкоштовне харчування, знижки на меню, доступ до спортзалу та премії за рекомендацію нових співробітників. Обов’язки включають випікання чізкейків, булочок, штруделів та підтримку чистоти на кухні.

Бренд HUKH шукає швачку для виготовлення одягу. Необхідні акуратність, уважність та професійні навички. Працівник виконує повний процес виробництва та контролює якість готової продукції. Пропонуються офіційне працевлаштування, зарплата 25 000–35 000 гривень, сучасний цех та можливість професійного зростання. Графік можна погодити індивідуально.

Пропозиції забезпечують офіційне оформлення, стабільну оплату та можливість розвитку.

