Подорожчання борошна у Харківській області зафіксоване на початку нового місяця 2025 року, повідомляє Politeka.

Пакет пшеничного борошна «Хуторок» вагою 2 кг у супермаркеті Novus нині коштує 58,21 грн., що демонструє незначне збільшення середньомісячної вартості в порівнянні з попереднім періодом.

Протягом серпня спостерігалася стабільність вартості продукту. На початку місяця 2 серпня ціна становила 58,20 гривень, і лише 9 числа відбулося незначне підвищення до 58,21 грн., яке залишалося незмінним до кінця місяця і початку нового періоду. Середньомісячний показник у супермаркеті Novus підтверджує, що за період з 2 серпня до 2 вересня середній цінник піднявся на 0,01 грн., що практично не відчутно для споживачів, проте відображає тенденцію легкого зростання.

Щоденні моніторинги свідчать про стабільну динаміку, адже протягом усього серпня значні коливання відсутні, а невелике підвищення зафіксоване лише наприкінці місяця. Покупці можуть планувати придбання продукції «Хуторок», орієнтуючись на середній цінник 58,21 грн. за 2 кг, враховуючи незначне підвищення на початку вересня.

Індекс споживчих цін показує майже відсутні коливання, проте подорожчання борошна у Харківській області підтверджує фіксоване збільшення вартості, яке варто враховувати при плануванні сімейного бюджету. Регулярне відстеження допомагає споживачам орієнтуватися на ринку та планувати придбання популярного продукту бакалії.

Споживачам рекомендують стежити за подальшими змінами вартості борошна, щоб планувати закупівлі максимально вигідно.

