Новий графік руху транспорту в Харкові забезпечує організоване пересування містом під час ремонтних робіт.

З 1 по 6 вересня з 9:00 до 17:00 буде запроваджено новий графік руху транспорту в Харкові для трьох трамвайних маршрутів через асфальтування колії, повідомляє Politeka.

Це стосується трамваїв №1, №12 та №20, які тимчасово курсуватимуть за іншими напрямками або не курсуватимуть узагалі, як інформує міська рада.

Рух трамваїв буде призупинено на вулиці Євгена Котляра, на ділянці від Благовіщенської до Великої Панасівської. Міська влада закликає харків’ян заздалегідь планувати поїздки, враховуючи тимчасові зміни.

Протягом цього періоду трамвай №12 курсуватиме за наступним маршрутом: розворотне коло «Центральний парк» – вулиця Мироносицька – Миколи Хвильового – Трінклера – проспект Незалежності – узвіз Клочківський – Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вулиця Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка».

№20 тимчасово їздитиме від розворотного кола «Проспект Перемоги» через проспект Перемоги – вулицю Клочківську – проїзд Рогатинський – провулок Пискунівський – пров.Лосівський – вулицю Велику Панасівську до розворотного кола «Іванівка».

Водночас трамвай №1 під час проведення робіт на колії курсувати не буде. Харків’янам радять користуватися альтернативними маршрутами або враховувати можливі затримки у русі.

Отже, новий графік руху транспорту в Харкові на 1-6 вересня забезпечує організоване пересування пасажирів містом під час ремонтних робіт і дозволяє містянам спланувати свій маршрут заздалегідь, уникнувши незручностей та затримок.

Жителям рекомендують взяти до уваги такі тимчасові нововведення.

