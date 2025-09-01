Робота для пенсіонерів у Запоріжжі охоплює допоміжні виробничі завдання, водійські послуги та діяльність у сфері телекомунікацій із стабільною оплатою та офіційним оформленням, повідомляє Politeka.

Про актуальні вакансії надінформує сайт work.ua.

Управляюча компанія «Мрія» шукає різноробочого з оплатою 12 000 грн. Основні обов’язки включають підтримку чистоти на виробництві, догляд за обладнанням і допомогу колегам у повсякденних завданнях. Досвід не обов’язковий, компанія готова проводити навчання. Графік роботи — з понеділка по п’ятницю, з 08:00 до 17:00. Важливі якості для кандидатів — відповідальність, уважність та бажання навчатися.

DriveMe пропонує вакансію водія-експедитора для власників прав категорії B із зарплатою від 17 000 до 30 000 грн (65% від каси). Працівникам надають авто, закріплене за водієм, щоденну оплату готівкою, часткову зайнятість і цілодобову онлайн підтримку. Новачки проходять навчання, досвід у сфері таксі не є обов’язковим. Для початку роботи достатньо смартфона або планшета з Інтернетом та бажання заробляти.

У телекомунікаційному сегменті «Смарт Медіа Системз» відкрила вакансію оператора call-центру із зарплатою 22 000–35 000 грн. Основні обов’язки — дзвінки клієнтам та презентація проектів компанії. Графік — п’ятиденний тиждень, 9:00–16:00, передбачене офіційне оформлення, оплачувана відпустка та лікарняні, безкоштовне навчання. Компанія шукає активних і комунікабельних співробітників.

Отже, робота для пенсіонерів у Запоріжжі пропонує різні варіанти зайнятості: допоміжні функції на виробництві, доставку та спілкування з клієнтами, з офіційним працевлаштуванням, навчанням і стабільною заробітною платою.

